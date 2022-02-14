Погода в Украине 14 февраля будет солнечной и без осадков

07:01 14 Февраль Киев, Украина

Прогноз погоды на 14 февраля:

Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Ровненской и Волынской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +4...+6 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +6...+8 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.

В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.

В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +1...+3 °С.

В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом в южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3…-2 °С, днем до +3 °С.

Солнце взойдет в 7:12, а зайдет в 17:13. Долгота дня составит 10 ч. 01 мин.