Погода в Украине 14 февраля будет солнечной и без осадков

Прогноз погоды на 14 февраля:
- Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Ровненской и Волынской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +4...+6 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +6...+8 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +1...+3 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом в южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3…-2 °С, днем до +3 °С.
Солнце взойдет в 7:12, а зайдет в 17:13. Долгота дня составит 10 ч. 01 мин.
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