Погода в Украине 13 декабря: ветер, дождь, мокрый снег

06:13 13 Декабрь Киев, Украина

На севере, юге и в центре страны синоптики предупреждают о высокой вероятности дождей, которые могут на протяжении дня сменяться мокрым снегом. В западных регионах страны снег, гололед, ветер северо-западный , 7-12 м/с.



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +3...+5 °С.



В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.



В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.



В Волынской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.



В Ровненской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +1...+3 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.



В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.



В Тернопольской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+4 °С.



В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +3...+5 °С.



В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+3 °С.



В Черниговской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+3 °С.



В Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.



В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.



В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +6...+8 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +11...+13 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +1...+3 °С.



Солнце взойдет в 7:50, а зайдет в 15:54. Долгота дня составит 8 ч. 04 мин.