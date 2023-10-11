Погода в Украине 11 октября: без осадков и умеренно тепло

08:33 11 октября Киев, Украина

По данным Украинского гидрометцентра, в среду, 11 октября, на территории Украины не прогнозируются осадки. Днем большей части страны ожидается температура в пределах 9-14° тепла.



Согласно официальному сообщению, будет безоблачно и ветер изменит направление с северо-западного на юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных регионах и Одесской области температура поднимется до 17°, в то время как в Карпатах ожидаются 6-11°.



В Киеве и его окрестностях также не прогнозируются осадки. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В столице температура днем составит 12-14°, в Киевской области - 9-14° тепла.