Погода в Украине 11 февраля будет сухой и теплой

07:38 11 Февраль Киев, Украина

В пятницу на большей части территории страны осадков не ожидается. По данным meteoprog.ua, утром в северных регионах возможен небольшой снег, ближе к вечеру дождь ожидается на западе страны. В горных районах Львовской и Закарпатской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Черниговской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Сумской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

Солнце взойдет в 7:16, а зайдет в 17:07. Долгота дня составит 9 ч 51 мин.