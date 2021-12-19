Погода в Украине 11 декабря будет по-весеннему теплой

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 11 декабря, в Украине потеплеет. Дневных морозов не ожидается. Но местами возможен дождь. Кроме того, в Украине будет порывистый ветер. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Как утверждают синоптики, не значительное похолодание придет в Украину на Андрея, то есть 13 декабря.

Что прогнозируют синоптики

На Юге температура воздуха вообще будет весенней. Так, в Одесской и Николаевской областях обещают до +12 градусов. В Херсонской области и Крыму – еще теплее, до +13.

В Центре и Севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.

В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6.

Однако холоднее всего будет на Западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.

В Киеве – +6…+8 градусов. В столице будет идти дождь.

Погода в городах Украины 11 декабря: