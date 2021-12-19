Погода в Украине 11 декабря будет по-весеннему теплой

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 11 декабря, в Украине потеплеет. Дневных морозов не ожидается. Но местами возможен дождь. Кроме того, в Украине будет порывистый ветер. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Как утверждают синоптики, не значительное похолодание придет в Украину на Андрея, то есть 13 декабря.
Что прогнозируют синоптики
На Юге температура воздуха вообще будет весенней. Так, в Одесской и Николаевской областях обещают до +12 градусов. В Херсонской области и Крыму – еще теплее, до +13.
В Центре и Севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.
В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6.
Однако холоднее всего будет на Западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.
В Киеве – +6…+8 градусов. В столице будет идти дождь.
Погода в городах Украины 11 декабря:
- Ужгород – +2...+4
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +6...+8
- Винница – +6...+8
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +4...+6
- Киев – +6...+8.
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