Погода в последние выходные октября: теплая суббота и дождливое воскресенье

Как сообщает Укргидрометцентр, 29 октября в стране будет облачная с прояснениями и сухая погода, лишь на севере Левобережья днем местами ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется местами до + 19 °С. А уже в воскресенье, 30 октября, кое-где посвежеет — температура немного снизится на западе и севере. Также в некоторых областях пройдут дожди.

Суббота, 29 октября

В западных областях будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, днем +16…+21 °С.

В северной части переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться около +4...+9 °С, днем +12...+17 °С.

В центральных регионах переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами начнется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +5…+10 °С, днем +13…+18 °С.

В южной части переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +16…+21 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Лишь в Харьковской области вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, днем +10…+15 °С.

В Киеве также без осадков, температура воздуха ночью +7…+9 °С, днем 15°С …17°С.

Воскресенье, 30 октября

В западной части пройдет небольшой, в Прикарпатье умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днем +13…+18 °С.

В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха будет составлять +7…+12 °С, максимальная +10…+15 °С.

В центральных регионах ночью и утром местами пройдет дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет +8...+13°С, днем +13...+18°С.

На юге Украины облачно с прояснениями, в течение суток пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +14…+19°С.

В восточной части ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +12…+17 °С.

В Киеве возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается на уровне +10 °С, а днем будет +13 °С …+14 °С.