Погода в Киеве завтра, 28 февраля 2022 года

16:20 27 Февраль Киев, Украина

Завтра, в понедельник, 28 февраля 2022 года в Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков.

Максимальная и минимальная температура воздуха 28 февраля 2022 года в Киеве за последние 130 лет

МАКС: 14.1° (1998)

МИН: -20.3° (1928)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.