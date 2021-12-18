Погода сегодня: туманы, дожди и мокрый снег

7 апреля благодаря конфликту холодного арктического фронта и южного влажного циклона, в центре, на севере и западе Украины ожидается существенное ухудшение погоды: снижение температуры воздуха и мокрый снег. На остальной территории страны также дождливо и туманно.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 6:20, а зайдет в 19:39. Долгота дня составит 13 ч 19 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 6:20, а зайдет в 19:39. Долгота дня составит 13 ч 19 мин.
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