Погода сегодня будет теплой, но дождливой

Без зонта сегодня не обойтись ни в одном регионе страны. Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, местами мокрый снег и туманы. Видимость снизится до 500-900 м. На дорогах местами образуется гололедица.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
В Тернопольской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.
В Черновицкой области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Житомирской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью --2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Сумской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +6...+9 °С.
В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +10...+13 °С.
В Херсонской и Запорожской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.
В Киеве пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
Солнце взойдет в 07:44, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч 11 мин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии