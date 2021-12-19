Погода сегодня будет теплой, но дождливой

08:20 07 Декабрь Киев, Украина

Без зонта сегодня не обойтись ни в одном регионе страны. Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, местами мокрый снег и туманы. Видимость снизится до 500-900 м. На дорогах местами образуется гололедица.



Центральный регион Украины



В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.



В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.



В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.



В Тернопольской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.



В Хмельницкой области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.



В Черновицкой области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.



В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Житомирской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью --2...+1 °С, днем 0...+3 °С.



В Сумской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +5...+8 °С.



В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +6...+9 °С.



В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +10...+13 °С.



В Херсонской и Запорожской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



В Киеве пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.



Солнце взойдет в 07:44, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч 11 мин.