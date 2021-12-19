Погода сегодня будет облачной и теплой

Сегодня, 29 марта синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с и на большей части Украины незначительные осадки. Воздух днем прогреется до +12 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.
В Полтавской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Кировоградской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
Северный регион Украины
В Сумской и Черниговской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
В Киевской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +9...+11 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Херсонской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Киеве облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Солнце взойдет в 6:44, а зайдет в 19:28. Долгота дня составит 12 ч. 44 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.
В Полтавской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Кировоградской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем +8...+10 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.
Северный регион Украины
В Сумской и Черниговской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
В Киевской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +9...+11 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Херсонской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Киеве облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Солнце взойдет в 6:44, а зайдет в 19:28. Долгота дня составит 12 ч. 44 мин.
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