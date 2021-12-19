Погода сегодня будет облачной и теплой

06:22 29 Март Киев, Украина

Сегодня, 29 марта синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с и на большей части Украины незначительные осадки. Воздух днем прогреется до +12 °С.

Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

В Днепропетровской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +10...+12 °С.

В Полтавской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.

В Кировоградской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем +8...+10 °С.

В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +9...+11 °С.

Северный регион Украины
В Сумской и Черниговской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

В Житомирской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

В Киевской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +9...+11 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.

В Херсонской области облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

В Николаевской и Одесской областях облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

В Автономной Республике Крым облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

В Киеве облачно. Днем ожидается дождь, ночью - мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.

Солнце взойдет в 6:44, а зайдет в 19:28. Долгота дня составит 12 ч. 44 мин.