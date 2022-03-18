Погода сегодня: 15 марта в Украине тепло и солнечно

06:45 15 марта Киев, Украина

Во вторник на большей части территории страны осадков не предвидится. По данным meteoprog.ua, небольшой снег возможен ночью в восточных регионах.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

В Черкасской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +7...+10 °С.

В Черновицкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +6...+9 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.

В Луганской области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.

В Донецкой области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1…+2 °С.

Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

Солнце взойдет в 06:11, а зайдет в 18:02. Долгота дня составит 11 ч 51 мин.