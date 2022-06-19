Погода резко изменится, в Украину вернется жара

По прогнозу Укргидрометцентра погода резко изменится, дожди и грозы покинут наши территории. Синоптики обещают, что днем почти во всех областях Украины температура воздуха достигнет максимум 33 градусов тепла. На улицу лучше без головного убора не выходить и желательно прихватить с собой солнцезащитный крем.

Какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 19 июня.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 19 июня в западных областях ночная температура составит 11-13 градусов, днем резко потеплеет до 29-31. Дождей не ожидается, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На юге Украины ночью до 14-16 градусов тепла, днем в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях 27-29, в Крыму 25-27 градусов. Солнечно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины ночная температура составит 12-14 градусов, днем в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской и Днепропетровской областях 27-29. Без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В северных и восточных областях ночью 12-14 тепла, днем 27-29 градусов. Синоптики обещают сухую погоду без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 19 июня ночью температура опустится до 13-15 градусов, днем ожидается 28-30 тепла. Погода ясная, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Как уберечься от солнца: