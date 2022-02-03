Погода налаживается, только на западе возможны дожди

06:01 13 Май Киев, Украина

Движущийся на запад Украины циклон, принесет в эти регионы дожди с грозами и даже ливни. На остальной территории страны переменная облачность, без осадков.



В северных и западных частях страны будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы березы, на западе — до 452 ед./куб. м.



Центральный регион Украины



В Винницкой и Полтавской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +18...+21 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.



В Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +17...+20 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +20...+23 °С.



В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +22...+25 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +18...+21 °С.



В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +21...+24 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +13...+16 °С.



Солнце взойдет в 5:12, а зайдет в 20:35. Долгота дня составит 15 ч 23 мин.