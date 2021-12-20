Погода на выходных обрадует не всех

10:15 04 Апрель Киев, Украина

По сообщению Укргидрометцентра в Украине на выходных ожидается переменчивая погода, с резкими перепадами температур. Кое-где возможны ночные морозы, а днем в нескольких областях пройдут дожди.

В воскресенье, 4 апреля восток страны охватит дождями, сухо будет только в Харькове. Ночью в регионе ожидается от 0 до +3 градусов, днем от +8 до +11 градусов.

В южной части страны будет идти дождь, местами сильный. Ночная температура воздуха составит +2 +6 градусов, днем ожидается от +7 до +10 градусов. В Крыму возможен ливень, ночью +4 +6 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

На севере без существенных осадков, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в регионе от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

В западных областях дожди отступят, но ожидается усиление ветра. Ночная температура ожидается от 0 до -2 градусов, днем в большинстве областей +9 +11 градусов, во Львове +6 +8 градусов.

В центре будет идти дождь ночью и днем, возможно усиление ветра. Ночью от -1 до +2 градусов, днем прогреется до +8 +11 градусов.

В Киеве 4 апреля без существенных осадков, небольшой ветер. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, днем до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 4 апреля