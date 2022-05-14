Погода на выходных 14 и 15 мая будет теплой и дождевой

На выходных, 14 и 15 мая, в Украине ожидается в меру теплая погода с периодическими дождями. Осадки, в основном, ожидаются в субботу в большинстве центральных и восточных областях. В воскресенье покапает лишь в Сумской и Харьковской областях. В большинстве областей ожидается от +18° до +22°, на юге будет теплее.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +13°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем - до +19°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +8°, днем +20°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье температура будет +6°...+20°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +14°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, легкий дождь. В воскресенье температура составит +12°...+21°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +10°...+23°. В воскресенье - практически безоблачно, +10°...+23°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°, ливень. В воскресенье ночью ожидается +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +11°, днем +20°.