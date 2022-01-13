Погода на Пасху порадует нас своим теплом и немного огорчит осадками

В воскресенье, 2 мая Укргидрометцентр прогнозирует теплую, но дождливую погоду. Местами с грозами. В целом, погода будет соответствовать пасхальному настроению: радость с ноткой печали. А какую погоду прогнозируют в регионах?
Температура воздуха в Украине будет колебаться от +19 до + 25 градусов. В частности, на Западе столбики термометров будут показывать + 20..+ 22 градуса, кроме Закарпатья, где будет немного прохладнее – +19...+ 21 градус. На Востоке ожидают чуть более теплую погоду – + 21...+ 23 градуса, в остальных областях – +22...+25 градусов.
Что касается осадков, то их на Пасху прогнозируют во всех регионах, кроме Крыма. В то же время в западных и восточных областях ожидают еще и грозы.
Ветер будет дуть южный и юго-восточный, разгоняется до 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве тоже может пройти дождь, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 2 мая:
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +20...+22
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +20...+22
- Хмельницкий – +20...+22
- Луцк – +20...+22
- Ровно – +20...+22
- Житомир – +21...+23
- Винница – +22...+24
- Одесса – +23...+25
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +21...+23
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +23...+25
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +21...+23
- Харьков – +21...+23
- Киев – +22...+24.
Прогноз погоды на 2 мая / Фото Укргидрометцентра
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