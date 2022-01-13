Погода на Пасху порадует нас своим теплом и немного огорчит осадками

08:10 02 Май Киев, Украина

В воскресенье, 2 мая Укргидрометцентр прогнозирует теплую, но дождливую погоду. Местами с грозами. В целом, погода будет соответствовать пасхальному настроению: радость с ноткой печали. А какую погоду прогнозируют в регионах?

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +19 до + 25 градусов. В частности, на Западе столбики термометров будут показывать + 20..+ 22 градуса, кроме Закарпатья, где будет немного прохладнее – +19...+ 21 градус. На Востоке ожидают чуть более теплую погоду –  + 21...+ 23 градуса, в остальных областях – +22...+25 градусов.

Что касается осадков, то их на Пасху прогнозируют во всех регионах, кроме Крыма. В то же время в западных и восточных областях ожидают еще и грозы.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный, разгоняется до 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве тоже может пройти дождь, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 2 мая:

  • Ужгород – +19...+21
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +20...+22
  • Хмельницкий – +20...+22
  • Луцк – +20...+22
  • Ровно – +20...+22
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +23...+25
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +22...+24
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +21...+23
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +23...+25
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +21...+23
  • Харьков – +21...+23
  • Киев – +22...+24.
Прогноз погоды на 2 мая, - Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 2 мая / Фото Укргидрометцентра