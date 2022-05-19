Погода на 20 августа: в Украину придет прохлада, восток и юг накроют грозы

Лето движется к завершению и ночи стали прохладнее. По прогнозам синоптиков, 20 августа небо над Украиной будет укрыто облаками и жара потихоньку отступит. Не продолжительные грозовые дожди следует ожидать в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны.

В центре, на юге, севере 20 августа будет усиливаться ветер. Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.

В западных областях осадки будут маловероятны. В то же время небо весь день будет в плену облаков. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Зато восток будет страдать от ливней и гроз. Кроме того, там прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +28...+30 градусов.

На севере будет сухо и тепло. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, но осадки не прогнозируют. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов.

Часть южных областей тоже будет в плену непогоды. Грозовые тучи обойдут только Одесщину и Николаевщину. Там следует ждать +25...+27 градусов.

В Киеве ясное небо будет только утром, остальной день будет облачным. В то же время осадков в столице не будет. Воздух там прогреется до +25...+27 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины 20 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +25...+27