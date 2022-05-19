Погода на 20 августа: в Украину придет прохлада, восток и юг накроют грозы

Лето движется к завершению и ночи стали прохладнее. По прогнозам синоптиков, 20 августа небо над Украиной будет укрыто облаками и жара потихоньку отступит. Не продолжительные грозовые дожди следует ожидать в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны.
В центре, на юге, севере 20 августа будет усиливаться ветер. Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.
В западных областях осадки будут маловероятны. В то же время небо весь день будет в плену облаков. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.
Зато восток будет страдать от ливней и гроз. Кроме того, там прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +28...+30 градусов.
На севере будет сухо и тепло. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, но осадки не прогнозируют. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов.
Часть южных областей тоже будет в плену непогоды. Грозовые тучи обойдут только Одесщину и Николаевщину. Там следует ждать +25...+27 градусов.
В Киеве ясное небо будет только утром, остальной день будет облачным. В то же время осадков в столице не будет. Воздух там прогреется до +25...+27 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины 20 августа
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +25...+27
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