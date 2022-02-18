Погода на 23 мая 2021 года – данные по Украине

Погода в Украине в воскресенье, 23 мая, будет теплой, но дождевой. Осадки прогнозируют на Западе и Севере. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +25 градусов.

По данным синоптиков, осадки в виде кратковременных дождей ожидается в западных, северных областях и в Винницкой области. На Западе, как предупреждают в Укргидрометцентре, дожди могут сопровождаться грозами. На остальной территории сухо и солнечно.

Температура воздуха ночью в западных регионах будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла, днем прогреется до -16-20 градусов тепла. На Востоке днем будет тепло до + 22-25°C. Осадков не ожидается, прогнозируют сухую и ясную погоду.

В северных регионах температура воздуха составит от 10°C до 15°C, днем поднимется до + 20-25°C. На юге температура воздуха днем прогреется до + 23-25°C.

В Центре 23 мая днем ожидается до + 21-25°C. В Киеве сегодня будет облачно, ближе к вечеру ожидается сильный дождь. Столбики термометров в столице покажут днем до +21 градуса. Ветер переменных направлений, со скоростью преимущественно 5-10 м/с.