Погода на 13 июля: жара до +33 °С и высокая вероятность дождей с грозами

Метеорологи и сотрудники ГСЧС предупреждают о возможных пожарах и грозовых дождях. Так, на Западе страны объявлен «желтый» уровень опасности гроз.
По Украине в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 88 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
По Украине в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 88 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.
В Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.
Солнце взойдет в 5:01, а зайдет в 21:05. Долгота дня составит 16 ч 4 мин.
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