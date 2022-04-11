Погода на 13 июля: жара до +33 °С и высокая вероятность дождей с грозами

07:00 13 июля Киев, Украина





По Украине в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 88 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Метеорологи и сотрудники ГСЧС предупреждают о возможных пожарах и грозовых дождях. Так, на Западе страны объявлен «желтый» уровень опасности гроз.По Украине в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 88 ед./куб. м.



В Винницкой области переменная облачность, дождь,



В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы . Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.



В Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Южный регион Украины



В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



Солнце взойдет в 5:01, а зайдет в 21:05. Долгота дня составит 16 ч 4 мин.