Погода на 11 июня: шквальный ветер, дожди и грозы

06:14 11 Июнь Киев, Украина

Синоптики обещают дождливую, ветренную, но теплую пятницу. На севере и востоке страны высокая вероятность утреннего плотного тумана с видимостью до  20-400 м.

Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.

В Волынской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +24...+27 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.

В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.

Южный регион Украины

В Одесской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.

В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16, днем +24…+27 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.

В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.