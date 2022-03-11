Погода на 11 июня: шквальный ветер, дожди и грозы

06:14 11 Июнь Киев, Украина





Центральный регион Украины Синоптики обещают дождливую, ветренную, но теплую пятницу. На севере и востоке страны высокая вероятность утреннего плотного тумана с видимостью до 20-400 м.



В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской



В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.



Западный регион Украины В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.



Во Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.



В Волынской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +24...+27 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.



Южный регион Украины



В Одесской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.



В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16, днем +24…+27 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.



В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.