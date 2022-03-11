Погода на 11 июня: шквальный ветер, дожди и грозы

Синоптики обещают дождливую, ветренную, но теплую пятницу. На севере и востоке страны высокая вероятность утреннего плотного тумана с видимостью до 20-400 м.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.
В Волынской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16, днем +24…+27 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.
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