Погода 9 февраля будет малооблачной и без осадков

08:41 09 Февраль Киев, Украина

В среду существенных осадков на территории страны не предвидится. По данным meteoprog.ua, ночью и рано утром мокрый снег с дождем пройдет в восточных, центральных и западных областях Украины, а также в Крыму, но днем атмосферный фронт с северо-запада вытеснит влажные воздушные массы. В южных и центральных частях страны на дорогах возможна гололедица. В горных районах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2…+1 °С.

В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем -1…+2 °С.

Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

Солнце взойдет в 07:19, а зайдет в 17:04. Долгота дня составит 9 ч 44 мин.