Погода 9 февраля будет малооблачной и без осадков

В среду существенных осадков на территории страны не предвидится. По данным meteoprog.ua, ночью и рано утром мокрый снег с дождем пройдет в восточных, центральных и западных областях Украины, а также в Крыму, но днем атмосферный фронт с северо-запада вытеснит влажные воздушные массы. В южных и центральных частях страны на дорогах возможна гололедица. В горных районах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2…+1 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем -1…+2 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
Солнце взойдет в 07:19, а зайдет в 17:04. Долгота дня составит 9 ч 44 мин.
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