Погода 9 апреля: сегодня сухо, днем тепло, но облачно

05:44 09 Апрель Киев, Украина

Антициклон Peggy принесет в Украину сухую и по-весеннему теплую погоду. Лишь на Приазовье возможны ночные кратковременные дожди.



Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.



В Полтавской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.



В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.



В Луганской и Донецкой переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.



В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.



Солнце взойдет в 6:16, а зайдет в 19:42. Долгота дня составит 13 ч 26 мин.