Погода 9 апреля: сегодня сухо, днем тепло, но облачно

Антициклон Peggy принесет в Украину сухую и по-весеннему теплую погоду. Лишь на Приазовье возможны ночные кратковременные дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Полтавской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Полтавской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.
В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
В Луганской и Донецкой переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
Солнце взойдет в 6:16, а зайдет в 19:42. Долгота дня составит 13 ч 26 мин.
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