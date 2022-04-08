Погода 8 апреля будет пасмурной, местами пройдут дожди

В пятницу холодный атмосферный фронт будет надвигаться на страну с северо-запада. Кроме снижения температуры, он принесет с собой осадки. По данным синоптиков, в первой половине дня дожди вероятны в западных областях и в Крыму, ближе к вечеру – на севере страны и в Приазовье. На остальной территории Украины будет сухо.

Прогноз погоды на 8 апреля:

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5…+8 °С, днем +12...+15 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, дождь. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.

В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.

В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +10...+13 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.

Солнце взойдет в 06:18, а зайдет в 19:40. Долгота дня составит 13 ч 22 мин.