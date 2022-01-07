Погода 7 января ожидается без осадков

На западе и востоке страны есть вероятность дождя с мокрым снегом, на остальной территории страны без осадков. Синоптики предупреждают о существенной опасности схождения снежных лавин в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

В Волынской и Ровненской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Черниговской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.

Солнце взойдет в 7:57, а зайдет в 16:11. Долгота дня составит 8 ч 14 мин.