Погода 7 февраля будет облачной, возможен мокрый снег с дождем

В понедельник в западных, северных, а также Винницкой и Черкасской областях ожидается мокрый снег и дождь. В Карпатах возможен сильный снег, метель с порывами ветра до 20-25 м/с. На остальной территории существенных осадков не ожидается.На дорогах страны, кроме южных областей, местами гололедица.Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 7 февраля:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+3 °С.

В Черкасской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.

В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Закарпатской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

В Ровненской и Волынской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +1...+3 °С.

В Тернопольской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

В Житомирской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

В Черниговской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.

В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +1...+3 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Херсонской и Николаевской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.

В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…0 °С, днем +2…+4 °С.

Солнце взойдет в 7:24, а зайдет в 17:01. Долгота дня составит 9 ч. 37 мин.