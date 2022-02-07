Погода 7 февраля будет облачной, возможен мокрый снег с дождем

В понедельник в западных, северных, а также Винницкой и Черкасской областях ожидается мокрый снег и дождь. В Карпатах возможен сильный снег, метель с порывами ветра до 20-25 м/с. На остальной территории существенных осадков не ожидается.На дорогах страны, кроме южных областей, местами гололедица.Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 7 февраля:
- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +1...+3 °С.
В Черкасской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +1...+3 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +2...+4 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской и Закарпатской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Ровненской и Волынской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +1...+3 °С.
В Тернопольской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
В Житомирской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
В Черниговской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +1...+3 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +1...+3 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +3...+5 °С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…0 °С, днем +2…+4 °С.
Солнце взойдет в 7:24, а зайдет в 17:01. Долгота дня составит 9 ч. 37 мин.
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