Погода 6 января будет пасмурной с дождем и мокрым снегом, ветер утихнет

06:53 06 Январь Киев, Украина

6 января в Украине будет наблюдаться незначительное снижение температуры. В большинстве регионов осадки в виде дождя с мокрым снегом и гололедица.

Синоптики предупреждают, что в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидаются дожди и мокрый снег, возможна гололедица, налипание мокрого снега. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин. В отдельных районах на юге сгустится туман, видимость снизится до 400-500 м.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.

В Черниговской и Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1…+4 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +2...+5 °С.

Солнце взойдет в 07:57, а зайдет в 16:11. Долгота дня составит 8 ч 14 мин.