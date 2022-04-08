Погода 6 апреля будет ветреной, на северо-западе возможны дожди

06:03 06 апреля Киев, Украина

В среду в стране продолжится потепление. По данным синоптиков, дожди возможны только на северо-западе Украины. Ветер всё ещё будет порывистым.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +10...+13 °С.

В Черкасской и Полтавской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5 °С, днем +15...+18 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-+5 °С, днем +13...+16 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

Солнце взойдет в 06:25, а зайдет в 19:36. Долгота дня составит 13 ч 11 мин.