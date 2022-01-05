Погода 5 января в Украине будет теплой, ветреной и дождливой

Существенное потепление в Украине будет сопровождаться сильными порывами ветра: воздух днем прогреется максимум до +11 °С, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидаются сильные дожди, возможна гололедица. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -+1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Закарпатской областях области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...6 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской и Ровненской областях области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +5...+8 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +6...+9 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +7...+10 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2…+5 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2…+5 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

Солнце взойдет в 07:58, а зайдет в 16:09. Долгота дня составит 8 ч 11 мин.