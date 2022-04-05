Погода 5 апреля будет теплой, но ветреной. На севере и западе - осадки

06:03 05 апреля Киев, Украина

Во вторник в страну постепенно начнет возвращаться тепло. По данным синоптиков, осадки в виде дождя (местами с мокрым снегом) возможны в западных и северных областях. Ожидается усиление ветра.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +7...+10 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +8...+11 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +10...+13 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

Солнце взойдет в 06:25, а зайдет в 19:36. Долгота дня составит 13 ч 11 мин.