Погода 5 апреля будет теплой, но ветреной. На севере и западе - осадки

Во вторник в страну постепенно начнет возвращаться тепло. По данным синоптиков, осадки в виде дождя (местами с мокрым снегом) возможны в западных и северных областях. Ожидается усиление ветра.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +7...+10 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +8...+11 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +10...+13 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
Солнце взойдет в 06:25, а зайдет в 19:36. Долгота дня составит 13 ч 11 мин.
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