Погода 4 апреля: местами дожди, облачно

В понедельник на большей части территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода. В западных и северных областях ночью температура воздуха будет опускаться до минусовых отметок. Небольшие дожди пройдут в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной части территории осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 4 апреля:

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+6 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +5...+7 °С.

В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +5...+7 °С.

В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-2 °С, днем +3...+5 °С.

В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-2 °С, днем +4...+6 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-2 °С, днем +3...+5 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-2 °С, днем +3...+5 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +4...+6 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +3...+5 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Луганской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +10...+12 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 °С, днем +6...+8 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1…0 °С, днем до +6 °С.

Солнце взойдет в 6:29, а зайдет в 19:32. Долгота дня составит 13 ч. 03 мин.