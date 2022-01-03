Погода 3 января будет ветреной с осадками в виде дождя и мокрого снега

Первая неделя нового года начнется с потепления: на юге страны столбики термометров поднимуться до +8 °С, однако в большинстве регионов обещают дождь и мокрый снег.

Метеорологи предупреждают, что практически во всех областях ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. В Черниговской, Сумской и Полтавской областях вероятны метели и значительные снегопады, гололедица. В горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей существует значительная опасность схода лавин.

Прогноз погоды на 3 января:

Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

В Полтавской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем +2...+5 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +2...+5 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Ровненской областях области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +5...+8 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.

В Сумской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +3…+6 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем +1...+4 °С.

В Луганской области пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем +1...+4 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +4...+7 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

Солнце взойдет в 07:56, а зайдет в 16:11. Долгота дня составит 8 ч 15 мин.