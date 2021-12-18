Погода 3 декабря: на северо-западе страны мокрый снег, гололедица, на юге - до +13 °С

06:29 03 Декабрь Киев, Украина

Погода сегодня во всех регионах страны будет абсолютно разной, так в северо-западных регионах стоит опасаться метелей, мокрого снега и гололеда в ночное время, когда температура воздуха опустится. На юге страны синоптики обещают малооблачную погоду и дневное тепло до +13 °С.



Центральный регион Украины



В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.



В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь,



В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.



В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.



В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



Северный регион Украины Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь, мокрый снег . Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.



В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.



В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 днем +10…13 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.



Солнце взойдет в 7:39, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч 16 мин.