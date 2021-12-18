Погода 3 декабря: на северо-западе страны мокрый снег, гололедица, на юге - до +13 °С

Погода сегодня во всех регионах страны будет абсолютно разной, так в северо-западных регионах стоит опасаться метелей, мокрого снега и гололеда в ночное время, когда температура воздуха опустится. На юге страны синоптики обещают малооблачную погоду и дневное тепло до +13 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 днем +10…13 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 7:39, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч 16 мин.
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