Погода 30 декабря: потепление и осадки, на дорогах гололедица

- Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -4...-1 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4...-1 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
В Ивано-Франковской и и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -1...+2 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -5...-2 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.
В Луганской и Донецкой переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -3...0 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -3...0 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.
Солнце взойдет в 07:58, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч 5 мин.
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