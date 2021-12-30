Погода 30 декабря: потепление и осадки, на дорогах гололедица

06:56 30 Декабрь Киев, Украина

В Украину идет незначительное потепление, жители северных и западных областей смогут наблюдать дождь и мокрый снег. По всей стране гололедица, в Закарпатском регионе - опасность схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -4...-1 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.

В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4...-1 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.

В Ивано-Франковской и и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -1...+2 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -5...-2 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.

В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.

В Луганской и Донецкой переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -3...0 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -3...0 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.

Солнце взойдет в 07:58, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч 5 мин.