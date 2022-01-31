Погода 31 января: синоптики предупредили об усилении ветра и мокром снеге

07:09 31 Январь Киев, Украина

В последний день января практически по всей территории страны пройдет мокрый снег, местами дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Черкасской и Днепропетровской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.

В Полтавской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.

Во Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -1...+1 °С.

В Черновицкой области облачно переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.

Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -2...0 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Луганской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем 0...+2 °С.

В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.

В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+1 °С.

Солнце взойдет в 7:35, а зайдет в 16:48. Долгота дня составит 9 ч. 13 мин.