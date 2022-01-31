Погода 31 января: синоптики предупредили об усилении ветра и мокром снеге

В последний день января практически по всей территории страны пройдет мокрый снег, местами дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра до 15-20 м/с.
- Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Черкасской и Днепропетровской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.
В Полтавской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -2...0 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.
Во Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской и Черниговской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -2...0 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Луганской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем 0...+2 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+1 °С.
Солнце взойдет в 7:35, а зайдет в 16:48. Долгота дня составит 9 ч. 13 мин.
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