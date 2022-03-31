Погода 31 марта будет теплой, но ветреной. Местами пройдут дожди

06:03 31 марта Киев, Украина

В четверг ожидается теплая погода, местами столбики термометров поднимутся до +20 °С. По данным синоптиков, в течение дня дожди вероятны в западных и северных регионах страны. На юге и востоке Украины усилится ветер.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.

В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +16...+19 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +16...+19 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +11...+14 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +15...+18 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +13...+16 °С.

В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +15...+18 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.

В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +13...+16 °С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +16...+19 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.

Солнце взойдет в 06:36, а зайдет в 19:28. Долгота дня составит 12 ч 52 мин.