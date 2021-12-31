Погода 31 декабря будет пасмурной с осадками, возможен туман

- Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.
В Черкасской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -1...+2 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +2...+5 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
В Житомирской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
В Сумской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5 °С, днем -5...-2 °С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -5...-2 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 днем 0…+3 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -1...+2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч 5 мин.
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