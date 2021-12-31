Погода 31 декабря будет пасмурной с осадками, возможен туман

31 декабря в Украине столбики термотметров поднимуться максимум до +6 °С. Незначительное потепление принесло осадки, пракически по всей территории страны ожидается дождь с мокрым снегом.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

В Черкасской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -1...+2 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +2...+5 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.

В Житомирской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Сумской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5 °С, днем -5...-2 °С.

В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -5...-2 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 днем 0…+3 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -1...+2 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 ч 5 мин.