Погода 20 апреля: заморозки и мокрый снег в Карпатах

06:02 20 апреля Киев, Украина

В среду на большей части территории страны (за исключением восточных регионов) вероятны заморозки. По данным синоптиков, дожди вероятны в северных, восточных и южных областях, а также в Крыму. В Карпатах возможен мокрый снег.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +8...+11 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +8...+11 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +12...+15 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

В Херсонской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 05:53, а зайдет в 19:59. Долгота дня составит 14 ч 6 мин.