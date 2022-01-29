Погода 29 января: порывы ветра, мокрый снег и гололедица

По прогнозам Укргидрометцентра в субботу, 29 января, Украину ожидает пасмурная и холодная погода. Температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля. Ночью подморозит до -3.

Осадки в виде мокрого снега возможны в северных и восточных областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и на Запорожье.

Во многих регионах также будет довольно ветрено. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Кроме того, стоит быть готовыми к гололеду и налипанию мокрого снега.

Погода в регионах:

Теплую погоду синоптики обещают на Юге. Например, в Одесской области – +2...+4, в Николаевской и Херсонской – +1...+3.

В центре тоже будет не так холодно. На Кировоградщине и Днепропетровщине – 0...+2.

Ночью самая низкая температура будет на Западе – -1... -3. В Закарпатской области – вообще -6... -8.

В Киеве днем и ночью прогнозируют +1...-1 градус. Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.

Погода в городах Украины: