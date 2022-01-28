Погода 28 января: потепление, дождь, мокрый снег

05:18 28 Январь Киев, Украина

Идущий с запада атмосферный циклон Marie станет причиной дождя, и мокрого снега практически по всей стране. На дорогах гололедица, в южных регионах потепление до +4 °С.

Синоптики предупреждают, что в западных областях (за исключением Закарпатской) ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Черкасской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.

В Полтавской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -3...0 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Черниговской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.

В Сумской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -2…+1 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2…+1 °С.

В Донецкой области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -1...+2 °С.

Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.

В Запорожской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -1...+2 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +1...+4 °С.

В Киеве пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:43. Долгота дня составит 9 ч 5 мин.