Погода 28 декабря будет ветреной и снежной, возможен снег с дождем

Сегодня погода практически по всей стране будет снежной и ветреной, синоптики предупреждают о гололеде, налипании мокрого снега и усилении ветра до 15-20 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -5...-3 °С.

В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -4...-2 °С.

В Полтавской области облачно, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -6...-4 °С.

В Днепропетровской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -2...0 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, возможен снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -3...-1 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -4...-2 °С.

В Волынской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -3...-1 °С.

В Ровненской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -4...-2 °С.

В Хмельницкой области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5°С, днем -4...-2 °С.

В Черновицкой и Тернопольской областях облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5°С, днем -3...-1 °С.

В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -5...-3 °С.

В Сумской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-13 °С, днем -6...-4 °С.

В Черниговской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -6...-4 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-11 °С, днем -7...-5 °С.

В Луганской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -5...-3 °С.

В Донецкой области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -3...-1 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -1...+1 °С.

В Херсонской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.

В Николаевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

В Одесской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер восточный с переходом в северо-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -11…-8 °С, днем -5...-3 °С.

Солнце взойдет в 7:58, а зайдет в 16:00. Долгота дня составит 8 ч. 02 мин.