Погода 27 января по всей территории страны будет пасмурной, на западе - снежной

Синоптики предупреждают о усилении ветра в западных и северных регионах страны, также в этих регионах возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4...-1 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.

В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -2...+1 °С.

В Черниговской области облачно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -4...-1 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -6...-3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7…-4 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -6...-3 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.

В Киеве пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.

Солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:42. Долгота дня составит 9 ч 2 мин.