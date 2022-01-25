Погода 25 января будет снежной, ветер утих, заморозки в пределах -15...-12 °С ночью и -3...0 °С днем

- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -6...-3 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -6...-3 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -5...-2 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -3...0 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -3...0 °С.
В Тернопольской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -3...0 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -4...-1 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17...-14 °С, днем -3...0 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18...-15 °С, днем -4...-1 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -6...-3 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7...-4 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7...-4 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -6...-3 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7…-4 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -5...-2 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -5...-2 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -8...-5 °С.
Солнце взойдет в 07:42, а зайдет в 16:39. Долгота дня составит 8 ч 57 мин.
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