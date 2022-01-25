Погода 25 января будет снежной, ветер утих, заморозки в пределах -15...-12 °С ночью и -3...0 °С днем

В центре и на юге страны синоптики обещают обильные осадки в виде снега. С запада на территорию страны будет надвигаться атмосферный фронт, который принесет в западные регионы потепление и снегопады.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -6...-3 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -6...-3 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -5...-2 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -3...0 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -3...0 °С.

В Тернопольской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -3...0 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -4...-1 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17...-14 °С, днем -3...0 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18...-15 °С, днем -4...-1 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -6...-3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7...-4 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7...-4 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -6...-3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7…-4 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -5...-2 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -5...-2 °С.

В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -8...-5 °С.

Солнце взойдет в 07:42, а зайдет в 16:39. Долгота дня составит 8 ч 57 мин.