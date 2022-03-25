Погода 25 марта будет облачной, местами пройдут дожди

06:03 25 марта Киев, Украина

В пятницу на большей части территории страны обильных осадков не предвидится. Джди ожидаются в центральных и северных областях, к вечеру – и в южных. Ночью на востоке Украины местами температура воздуха опустится до -5 °С.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Полтавской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +12...+15 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Черниговской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +6...+9 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

Солнце взойдет в 05:49, а зайдет в 18:18. Долгота дня составит 12 ч 29 мин.