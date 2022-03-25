Погода 25 марта будет облачной, местами пройдут дожди

В пятницу на большей части территории страны обильных осадков не предвидится. Джди ожидаются в центральных и северных областях, к вечеру – и в южных. Ночью на востоке Украины местами температура воздуха опустится до -5 °С.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
В Полтавской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +12...+15 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Черниговской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +6...+9 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
Солнце взойдет в 05:49, а зайдет в 18:18. Долгота дня составит 12 ч 29 мин.
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