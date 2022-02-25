Погода 25 февраля будет пасмурной и облачной. Местами дожди

04:39 25 Февраль Киев, Украина

Сегодня по прогнозам синоптиков в Украине будет наблюдаться пасмурная и облачная погода. Дожди ожидаются ночью в южных областях, утром и днем – в восточных. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +5...+8 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5…+8 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

Солнце взойдет в 06:49, а зайдет в 17:32. Долгота дня составит 10 ч 43 мин.