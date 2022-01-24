Погода 24 января будет облачной, снежной и ветреной

- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -8...-6 °С.
В Кировоградской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -5...-3 °С.
В Черкасской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -6...-4 °С.
В Полтавской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -5...-3 °С.
В Днепропетровской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -4...-2 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -8...-6 °С.
Во Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -9...-7 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-11 °С, днем -9...-7 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-15 °С, днем -12...-10 °С.
В Волынской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.
В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -8...-6 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -11...-9 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -4...-2 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -7...-5 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.
В Сумской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -6...-4 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -8...-6 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -5...-3 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -4...-2 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -3...-1 °С.
В Херсонской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -3...-1 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-2 °С, днем -4...-2 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-3 °С, днем -4...-2 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-9 °С, днем около -5 °С.
Солнце взойдет в 7:44, а зайдет в 16:37. Долгота дня составит 8 ч. 53 мин.
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