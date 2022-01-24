Погода 24 января будет облачной, снежной и ветреной

06:00 24 Январь Киев, Украина

В понедельник, 24 января погода по всей территории страны будет облачной и снежной. Синоптики предупреждают о сильном ветре, его порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах гололедица, возможна метель.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-9 °С, днем -8...-6 °С.

В Кировоградской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -5...-3 °С.

В Черкасской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-7 °С, днем -6...-4 °С.

В Полтавской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем -5...-3 °С.

В Днепропетровской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -4...-2 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -8...-6 °С.

Во Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -9...-7 °С.

В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-11 °С, днем -9...-7 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-15 °С, днем -12...-10 °С.

В Волынской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.

В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -8...-6 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днем -11...-9 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -4...-2 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-8 °С, днем -7...-5 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -7...-5 °С.

В Сумской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -6...-4 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-10 °С, днем -8...-6 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -5...-3 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -4...-2 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -3...-1 °С.

В Херсонской области облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -3...-1 °С.

В Николаевской и Одесской областях облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-2 °С, днем -4...-2 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-3 °С, днем -4...-2 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-9 °С, днем около -5 °С.

Солнце взойдет в 7:44, а зайдет в 16:37. Долгота дня составит 8 ч. 53 мин.