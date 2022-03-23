Погода 23 марта будет солнечной и теплой

06:30 23 марта Киев, Украина

В среду погода в стране будет по-настоящему весенней. Синоптики осадков не общают. На всей территории Украины будет тепло и безоблачно.

Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Полтавской и Днепропетровской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +5...+8 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.

В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.

В Сумской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

В Луганской и Донецкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +10...+13 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

Солнце взойдет в 05:53, а зайдет в 18:15. Долгота дня составит 12 ч 23 мин.