Погода 23 марта будет солнечной и теплой

В среду погода в стране будет по-настоящему весенней. Синоптики осадков не общают. На всей территории Украины будет тепло и безоблачно.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
В Сумской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
В Луганской и Донецкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +10...+13 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +9...+12 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
Солнце взойдет в 05:53, а зайдет в 18:15. Долгота дня составит 12 ч 23 мин.
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