Погода 23 февраля: на западе - дождь, на юге без осадков, на востоке, севере и в центре страны - незначительная облачность

Синоптики предупреждают о незначительном снижении температуры, также по всей территории страны будет преобладать малооблачная погода.
Дожди и мокрый снег возможны в западных областях и в Крыму. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.
- Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4…+7 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Николаевской и Херсонской переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 06:53, а зайдет в 17:28. Долгота дня составит 10 ч 35 мин.
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