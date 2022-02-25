Погода 23 февраля: на западе - дождь, на юге без осадков, на востоке, севере и в центре страны - незначительная облачность

08:14 23 Февраль Киев, Украина

Синоптики предупреждают о незначительном снижении температуры, также по всей территории страны будет преобладать малооблачная погода.

Дожди и мокрый снег возможны в западных областях и в Крыму. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4…+7 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Николаевской и Херсонской переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

Солнце взойдет в 06:53, а зайдет в 17:28. Долгота дня составит 10 ч 35 мин.