Погода 22 апреля: в Украину идет потепление, воздух прогреется до +16 °С, но возможны осадки

В четверг температура воздуха начнет повышаться. По данным синоптиков, дожди вероятны в северных, восточных и западных областях. Однако к вечеру осадки прекратятся по всей территории страны.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +11...+14 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.
Солнце взойдет в 05:49, а зайдет в 20:03. Долгота дня составит 14 ч 14 мин.
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