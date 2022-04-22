Погода 22 апреля: в Украину идет потепление, воздух прогреется до +16 °С, но возможны осадки

06:07 22 апреля Киев, Украина

В четверг температура воздуха начнет повышаться. По данным синоптиков, дожди вероятны в северных, восточных и западных областях. Однако к вечеру осадки прекратятся по всей территории страны.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +11...+14 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

Солнце взойдет в 05:49, а зайдет в 20:03. Долгота дня составит 14 ч 14 мин.