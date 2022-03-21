Погода 21 марта: тепло и солнечно

В понедельник на всей территории Украины ожидается потепление: погода будет радовать жителей нашей страны весенним солнцем. Осадков не предвидится.

Прогноз погоды на 21 марта:

Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+9 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях утром будет небольшая облачность, а затем установится ясная погода. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -1...0 °С, днем +7...+9 °С.

В Днепропетровской области утром и вечером будет небольшая облачность, днем – ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью около -2, днем +5...+7 °С.

В Полтавской области утром и днем будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -2...-1 °С, днем +5...+8 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+10 °С.

В Волынской и Ровенской областяхясно, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +8...+11 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+9 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +6...+9 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +10...+13 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем +8...+10 °С.

В Черниговской области утром и днем ясно, а вечером ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +8...+10 °С.

В Сумской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...0 °С, днем +8...+11 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области будет облачно, но днем солнце порадует жителей города, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -1...0 °С, днем +4...+7 °С.

В Донецкой областиоблачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -4...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Луганской областиоблачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +2...+5 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области утром и вечером будет небольшая облачность, а днем ожидается пасмурная погода, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в западный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем +9...+12 °С.

В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +9...+11 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+11 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +7...+9 °С.

В Автономной Республике Крым утром будет небольшая облачность, а днем и вечером – пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+5 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем +8...+10 °С.

Солнце взойдет в 05:57, а зайдет в 18:12. Долгота дня составит 12 ч 15 мин.