Погода 21 февраля: на юге страны днем воздух прогреется до +11 °С, на западе - дожди

07:31 21 Февраль Киев, Украина

Жителям западных регионов Украины стоит опасаться ухудшения погодных условий, днем - дожди, ночью возможен мокрый снег.

На остальной части территории существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Днем в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 21 февраля:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

В Ровненской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

В Волынской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.

В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

В Киеве облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6…+8 °С.

Солнце взойдет в 6:57, а зайдет в 17:25. Долгота дня составит 10 ч. 27 мин.