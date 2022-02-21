Погода 21 февраля: на юге страны днем воздух прогреется до +11 °С, на западе - дожди

Жителям западных регионов Украины стоит опасаться ухудшения погодных условий, днем - дожди, ночью возможен мокрый снег.
На остальной части территории существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Днем в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 21 февраля:
- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +7...+9 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
В Киеве облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +6…+8 °С.
Солнце взойдет в 6:57, а зайдет в 17:25. Долгота дня составит 10 ч. 27 мин.
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